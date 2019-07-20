"الصحة الكويتية" تحقق في وفاة سيدة بسبب حبوب التخسيس

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة الكويتية أنها تحقق في بلاغ عن وفاة مواطنة بسبب حبوب تخسيس روجت لها فاشينستا عبر الاعلانات الإلكترونية.

وقالت الوزارة إنه يجب اتباع التعليمات الصادرة من وزارة الصحة والابتعاد عن الادوية التي تباع في مواقع التواصل الاجتماعي لخطورتها على الصحة وعدم سلامتها و جودتها.

جدير بالذكر ان الوزارة اتخذت اجراءات عديده نحو الاعلانات غير المرخصة من الفانشيستات وكذلك القبض على بائعي الادوية المغشوشة عبر البلاغات والرصد الدائم وتدعو الوزارة المواطنين بالتعاون معها للابلاغ عن هذه الادوية وعدم الشراء من المواقع الالكترونية.

وكانت صحيفة "الراي" الكويتية قد نشرت انباء عن وفاة مواطنة، بسبب تناول حبوب تخسيس روجت لها إحدى الفاشينستات، التي كانت أحيلت في وقت سابق للنيابة العامة.

وقالت مصادر في الوزارة للصحيفة، أمس الجمعة، إن «الصحة» في طور التحقق من الواقعة واسبابها، مشيرة الى ان الوزارة سبق وان اتخذت عددا من الاجراءات وحذرت من الادوية والمستحضرات الطبية التي يروج لها بعض الفاشينستات والاطباء والشركات بالمخالفة للقوانين المعمول بها، ومنها عدم حصولهن على تراخيص من الادارة المختصة بالوزارة بعمل دعاية او اعلانات لتلك المنتجات الطبية.

لكن المصادر استبعدت في الوقت نفسه أن يكون سبب الوفاة تناول حبوب التخسيس، موضحة أن تلك الحبوب قد تحدث مضاعفات غير انها لا تؤدي للوفاة الا في حالة تناول كميات كبيرة منها، مع احتمالية تناول مواد خطرة بجانبها وهو ما يتم التحقيق فيه حاليا.

وشددت المصادر على ضرورة الاصغاء واتباع تعليمات الوزارة التي سبق وحذرت من الادوية المغشوشة والمزيفة والادوية التي يتم الترويج لها بالمخالفة للقوانين المعمول بها من مشاهير السوشيال ميديا.

وشددت المصادر على عدم استخدام المكملات الغذائية أو اي ادوية الا تحت استشارة المختصين وبعد اجراء التحاليل الطبية اللازمة حيث قد تسبب باضرار للكبد والكلى وقد تؤدي الى الاصابة بجلطات، مشيرة الى بعض الاضرار التي قد تنجم عن تناول الادوية على اعضاء الجسم المختلفة.

وطالبت المصادر ذوي المواطنة إن صحت الواقعة باتباع الاجراءات القانونية والتقدم بشكوى للجهات المختصة في وزارة الداخلية أو وزارة الصحة حتى يتم التحقيق في الواقعة ومحاسبة المتسبب.