بالفيديو.. تضخم مريب لوجه رجل لسبب غير معروف!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر رجلاً يعاني من مرض غريب حيث يتضخم وجهه لسبب غير معروف، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن النجار رومولو بيلابيل "56 عاماً" أصيب بوعكة صحية منذ 3 سنوات، فلجأ إلى مستشفى قريب من منزله في في جزيرة ليتي بالفلبين، بسبب حكة في العينين وسيلان مستمر في الأنف.

ووصف له الأطباء دواء لعلاج التهاب في الجيوب الأنفية، لكن حالته ساءت بعد أسبوعين من بدء تناول العلاج وبدأ وجهه بالتضخم أكثر.

ولم يتمكن الأطباء من تشخيص حالة بيلابيل بدقة، فنصحوه بالتوجه للعاصمة وعرض نفسه على الاستشاريين هناك.

وكانت آخر مرة زار فيها بيلابيل الأطباء في عام 2018، عندما أوصوه بالذهاب لمستشفى في العاصمة، ومنذ ذلك التاريخ لم يتلق المريض أي رعاية طبية.