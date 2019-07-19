نمر يقفز من سيارة وسط شارع مزدحم في إيفانوفو!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر هروب نمر سيرك من سيارة مدربه أثناء المرور بشارع مزدحم في مدينة إيفانوفو الروسية.

وتظهر اللقطات النمر أثناء جلوسه في المقعد الخلفي للسيارة بشكل طبيعي ثم فجاة فلت من السيارة قاطعاً الطريق إلى التقاطع المقابل للشارع الذي كان مزدحماً بالسيارات.

وعلى الفور لحق به المدرب واستطاع الإمساك به بعد فترة وجيزة.

وطمأن صاحب الحيوان، سكان المدينة مؤكدا أن النمر تم السيطرة عليه واعادته إلى السيرك.

وتم توجيه انذار لمالك السيرك على إهماله في مراعاة شروط السلامة أثناء نقل النمر.