العثور على 33 قطعة خردة في معدة شاب!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استطاع فريق طبي استخراج 33 قطعة "خردة" من أمعاء شاب هندي، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن يوغيش ثاكور كان يعاني من آلام شديدة في بطنه فقامت والدته بعرضه على فريق طبي بمستشفى في احدى الأحياء الهندية.

واكتشف الفريق الطبي بعد اجراء فحص الأشعة السينية للشاب بوجود أدوات حلاقة وسكاكين ومفك براغ وأيضا من وجود مواد بلاستيكية!.

من جانبها أوضحت الأم أن ابنها كان "يأخذ أي شيء ويأكله، ولكنها فوجئت عندما استخرج الأطباء كل هذه القطع بما فيها الأشياء الخطرة أيضا!.

ويعتقد الأطباء أن الشاب عانى من فساد الشهية، وهو اضطراب في الأكل يتسبب في استهلاك المصابين لأشياء حادة.

وقال الأطباء أيضا إن ثاكور عانى من تغير في الحالة العقلية بما في ذلك تغيرات عامة في وظائف المخ، أو عيوب في التفكير.