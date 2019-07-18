تنبيه من تأثير الهاتف على مسام الوجه

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

قالت طبيبة الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك، الدكتورة ماريسا غارشيك: "إننا نجيد غسل وجوهنا لكننا لا نهتم لتنظيف هواتفنا، والتي غالبا ما تكون على اتصال مباشر مع وجوهنا".

وبحسب التقرير الذي نشرته غارشيك في موقع "إنسايدر"، فإن الهواتف تجمع الأوساخ والجراثيم من حولها والتي يمكن عند استخدام الجهاز في الرد على الاتصال، وبالتالي "ملامسة وجوهنا، أن تؤدي إلى انسداد المسام وتهيج الجلد، وظهور أمراض عدة".

وأوضحت غارشيك أن أفضل طريقة لتجنب ذلك، هو التقليل من الاستخدام المطول للهاتف، وتغيير جهة اللمس من حين لآخر، فضلا عن إمكانية استخدام السماعات لتجنب ضغط الجهاز على الوجه، وأيضا تنظيف وتطهير الهاتف باستمرار.