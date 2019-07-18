الكشف عن علاقة بين التعرق وحب الشباب

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

نشر موقع "إنسايدر" قائمة بالأشياء التي يمكنها التأثير على البشرة بشكل واضح وكبير، وفقاً لأطباء الأمراض الجلدية، وأهمها التعرق الذي قد يؤدي إلى كارثة على البشرة إذا لم ينتبه له الإنسان.

وجاء في تقرير "إنسايدر" أن التعرق الذي يأتي نتيجة التمارين الرياضية يعد مهماً جداً للجسم والبشرة لفترة وجيزة، لكن على الإنسان الانتباه إلى ضرورة الاستحمام فور جفاف العرق لخطورة الأمر فيما بعد.

وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية في مدينة نيويورك، الدكتورة ماريسا غارشيك: "فعندما يبقى العرق على الجسم لفترة طويلة، يمكن أن يجتذب البكتيريا ويسد المسام، وإذا لم يتم غسل الجسم بشكل صحيح، فإن العرق يمكن أن يجعل الشخص أكثر عرضة لظهور حب الشباب".