بالصور.. يخفي نصف كيلو كوكايين في مكان غريب!!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثار مهرب مخدرات دهشة رجال الأمن في مطار مدينة برشلونة الإسبانية، بعد اكتشافهم حيلته لتهريب الكوكايين وذلك كما ذكرت صحيفة .

وأضافت الصحيفة أن المتهم أخفى نصف كيلوغرام من الكوكايين في غلاف بلاستيكي تحت "باروكة" يرتديها على رأسه.

وأوقف رجال الأمن الرجل بعد أن أثار شكوكهم حيث بدا أنه مضطربا وقلقا خلال خضوعه لعملية التفتيش أثناء رحلته من من كولومبيا إلى إسبانيا كما أن شعره كان يبدو منفوخا على نحو زائد فوق الرأس.

وتم إيقاف المشتبه فيه، خلال يونيو الماضي، ونشرت الشرطة الإسبانية أخيراً صورا للمخدرات التي تزن نصف كيلوغرام من الكوكايين وتصل قيمتها إلى 30 ثلاثين ألف يورو.