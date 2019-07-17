سيدة أعمال تتورط بسرقة "محرجة"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدمت سيدة ايطالية على سرقة ساعة وسوارا فاخرين خلال عملية تفتيش داخل مطار تورين في إيطاليا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا تايمز".

وأضافت الصحيفة أن سيدة الأعمال الإيطالية مونيكا بيروفانو 55 عاماً، استغلت أن مالكة الساعة والسوار نسيت أن تأخذ مقتنياتها بعد أن وضعتها في جهاز التفتيش بالمطار، فبادرت الأولى بالاستيلاء على القطعتين!.

واعتقدت مالكة القطعتين أن زوجها أخذهما وعندما اكتشفت أنهما ليسا بحوزته، اتصلا بشرطة المطار لأجل تبين المصير.

وعقب الاطلاع على الفيديو المسجل بكاميرا المراقبة، تبين أن سيدة الأعمال التي تملك شركة في الشمال الإيطالي، هي التي أخذت الساعة والسوار الذي تصل قيمته إلى ألف دولار.

وعقب تحديد المسؤولة عن السرقة انتقل عناصر الشرطة إلى بيت سيدة الأعمال، وأقرت بحمل القطعتين.