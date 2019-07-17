مقتل "نجمة إنستغرام".. والجاني ينشر صور الجريمة عبر الانترنت!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم شاب أميركي على قتل "انفلونسر" شهيرة عن طريق طعنها عدة طعنات في العنق، ثم قام بنشر صور جثها في إحدى المنصات الإلكترونية الخاصة باللعب في الولايات المتحدة، وذلك كما ذكرت صحيفة اندبندنت البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن بيانكا ديفينس "17 سنة" لقيت مصرعها عى يد صديقها براندون كلارك "21 عاماً"، الذي قام بقتلها طعنا ونشر صور جثتها ثم حاول الإنتحار بتوجيه طعنات إلى نفسه.

وكانت ديفينس التي تعتبر نجمة عبر موقع "انستغرام" حيث كانت تقوم بنشر صور وتفاصيل حياتها، ولديها آلاف المتابعين تعرفت على الجاني منذ حوالي شهرين عبر تطبيق إنستغرام، حيث تطورت العلاقة بينهما منذ ذلك الحين.

وكان الجاني قد اصطحب ديفينس إلى حفل موسيقي في مدينة نيويورك مساء السبت الماضي، وعادا معاً من الحفل حوالى الساعة العاشرة ليلاً، لكن ثمة خلافا نشب بينهما وأدى إلى الجريمة.

وحين فوجئ مرتادو منصة اللعب الإلكتروني "ديسكورد" بصور جثة الفتاة، بادروا بالاتصال بالشرطة في منطقة يوتيكا التابعة لولاية نيويورك.

وما إن حضرت الشرطة إلى موقع الجريمة حتى شرع الشاب في توجيه طعنات إلى نفسه، وعقب ذلك، تم حمله إلى المستشفى، وأجريت له عملية جراحية طارئة، ومن المرتقب أن يبدأ استجوابه وتوجيه تهم له فور تماثله للشفاء.

وأثار رحيل الفتاة حالة من الحزن الشديد وسط معجبيها، وأعربت العائلة عن شكرها لمن تقدم بالمواساة في هذه الفترة العصيبة.