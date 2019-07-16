شرطة أبوظبي تقدم الدعم لـ 52 معتمراً عُمانياً تعرضت حافلتهم لحادث

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

قدمت شرطة أبوظبي الدعم لنحو 52 معتمراً من سلطنة عمان الشقيقة في طريقهم إلى ديارهم من الأراضي المقدسة، بعد تعرض الحافلة التي تقلهم إلى حادث صدم حواجز حديدية على طريق الشيخ خليفة بن زايد في طريق اتجاههم للسلطنة، وأدى الحادث الى تعطل الحافلة بدون أي إصابات جسمانية.

وأوضح مدير إدارة مرور المناطق الخارجية العقيد محمد سالم الشحي، في #مديريةالمروروالدوريات بشرطة أبوظبي ، أن المديرية وفور تلقي البلاغ ،وفرت المكان المناسب لإستضافتهم وتوفير مستلزماتهم من وجبات غذائية ومشروبات الى حين توفير وسيلة نقل بديله تقلهم الى ديارهم وذلك في اطار ترسيخ نهج #العمل_الانساني.