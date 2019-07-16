بالصور.. أحلام تثير جدل متابعيها بإطلالتها الجديدة والمختلفة

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أثارت الفنانة الإماراتية أحلام ضجة كبيرة في أوساط متابعيها، بعد نشرها صورا من آخر جلسة تصوير لها، حيث ظهرت بإطلالة جديدة ومختلفة أظهرت من خلالها رشاقتها.

وظهرت أحلام في الصور وكأنها فقدت الكثير من وزنها، مرتدية فستاناً طويلاً باللون الأزرق الفاتح نسقته مع معطف من اللون الوردي، واستكملت إطلالتها بقصة شعر قصيرة أبرزت ملامح وجهها التي طغى عليها ماكياج بتدرجات البينك.

ونشرت أحلام الصور في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" معبرة من خلالها عن حماسها الشديد لإحياء حفلٍ غنائي جديد في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم السودة، قائلة: "انتظركم جمهوري في عسير الجمال والفخر حنا فوق في موسم السوده 13\8 اغسطس انتظركم جمهوري #بنت_زايد".