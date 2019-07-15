مدرس مصري يقتل زوجته وأولاده الأربعة بساطور في الفيوم بسبب الآثار

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أقدم مدرس لغة انجليزية مصري، في محافظة الفيوم جنوب القاهرة، على قتل زوجته وأولاده الأربعة، بذبحهم بالساطور، بعد تلقيه تهديدات من أشخاص على خلاف معه، باغتصاب زوجته وقتل أبنائه.

وذكرت وسائل اعلام مصرية أن الأب أقدم على ارتكاب جريمته لاعتقاده بأنه يحميهم من أشخاص هددوه باغتصاب وقتل زوجته/33عاما/ وأولاده، بسبب خلافات حول التنقيب عن الآثار.

وأشارت الوسائل إلى أن مدير أمن الفيوم كان قد تلقى بلاغا من المدرس بمعهد أزهري، أقر فيه بقتل زوجته وأبنائه، مؤكدا أن ذلك بسبب خلافه مع أشخاص ينقب معهم عن آثار، وقاموا بتهديده إذا لم يتخل عن التنقيب بمفرده.