تضم أحواض سباحة على السطح ونواد رياضية.. إليكم أفضل 9 مطارات حول العالم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حدد موقع "Netflights" الذي يقدم مقارنات بين الرحلات الجوية ووسائل السفر، أفضل 10 مطارات حول العالم، وفقا لما تقدمه من وسائل رفاهية للمتعاملين، تشمل أحواض سباحة وغرف يوغا وغرف صلاة ومساحات خارجية خضراء وخدمات التدليك.

وحصل مطار شيفول في أمستردام على 20 درجة من 23 درجة وضعها الموقع كحد أعلى لمعيار التقييم، حيث يضم 3 أندية صحية و3 أماكن للتأمل والهدوء و3 صالات رياضية.

أما مطار هونج كونج الدولي فقد حصل على 16 درجة، حيث يضم غرفتين للصلاة و3 أماكن للاسترخاء ومكانين لجلسات التدليك وفقا لما جاء في وكالة "د ب أ" للأنباء.

ويحتوي مطار دبي الدولي على مكان للهدوء والتأمل بالإضافة إلى غرف خاصة للنشاط الديني، وحصل على 19 درجة لاحتوائه على حديقة "زن" المليئة ببرك الأسماك وأشجار النخيل التي تسمح للركاب بالاسترخاء في مساحة خضراء مهدئة.

أما في مطار سان فرانسيسكو الدولي، فيحتوي على مكان واحد على الأقل لليوغا، بالإضافة إلى 3 أماكن للتأمل، ما منحه 13 درجة من الـ23 درجة.

وحصل مطار تورونتو بيرسون الدولي على 13 درجة، حيث يضم أماكن للراحة تضم أماكن مجانية للنوم، كما أن مقاعد الاسترخاء المعروفة باسم "Muskoka" منتشرة في أنحاء المطار.

ويوفر مطار هانيدا 3 مساحات خارجية/خضراء متاحة للمسافرين، بالإضافة إلى مكانين لخدمات التدليك، وحصل بذلك على 14 درجة .

وسجل مطار فانكوفر الدولي 15 درجة، ويتميز بوجود صالتين رياضيتين ومكان لليوغا وناديين صحيين و3 أماكن للتأمل بالإضافة إلى بعض المساحات الخارجية.

أما مطار فرانكفورت الدولي فقد حصل على 21 درجة، ويضم مناطق ترفيهية وتراسا على السطح في الهواء الطلق حيث يمكن الاستمتاع ببعض الهواء النقي وأشعة الشمس قبل الرحلة، وتجعل غرف اليوغا الفردية وغرف الصلاة ومرافق الأندية الصحية من المطار وجهة في حد ذاته.

وحصل مطار شانجي على 18 درجة بفضل حوض سباحة على السطح ودار عرض سينمائي والعديد من الحدائق وصالتين رياضيتين، ومكان واحد على الأقل لليوغا.