بالصور.. مصرع "نجمة يوتيوب" في حادث مروع

المصدر: ترجمة مروه سليم

لقيت مذيعة بريطانية مصرعها اثر حادث تصادم وقع في دوار "كوينز سيركوس" في منطقة باترسي بلندن، وذلك كما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن السلطات البريطانية كشفت عن هوية ضحية الحادث بعد مرور نحو 48 ساعة على وقوعه، حيث تبين أنها مقدمة برامج تلفزيونية ونجمة على موقع يوتيوب.

ولقيت إميلي هارتريدغ "36 عاماً"، مصرعها إثر اصطدام بين شاحنة ضخمة وسكوتر كهربائي كانت تستخدمه للتنقل.

وكانت هارتريدغ تقدم مقاطع فيديو خاصة بنمط الحياة واللياقة البدنية والسفرعبر يوتيوب قبل أن تنتقل إلى التلفزيون وتقدم برنامج عن كيفية التعامل بعد سن الثلاثين.

وكتبت عائلة هارتريدغ عبر "انستغرام" منشوراً كان هذا نصه..

"مرحباً بالجميع.. ما حدث شئ فظيع.. لكن علينا أن نبلغكم به هنا عبر انستغرام حيث كان من المتوقع رؤية إميلي اليوم، وهذه هي الطريقة الوحيدة للاتصال بك جميعاً.

"إميلي تعرضت لحادث أمس وتوفيت. لقد أحببناها جميعاً ولن ننساها أبداً".

"لقد لمست الكثير من الأرواح.. كانت شخصية مميزة جداً"