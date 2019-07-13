شرطة أبو ظبي تقبض على شخصين بتهمة زراعة "القنب الهندي"

المصدر: متابعة موقع"الإمارات اليوم"

قبضت شرطة أبوظبي على شخصين من الجنسية الآسيوية بتهمة زراعة 37 شجرة "القنب الهندي" في إحدى المزارع بمدينة العين بعملية أطلق عليها اسم عملية "مزرعة الموت".

وكانت وردت لشرطة أبوظبي معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية بزراعة نبات "القنب الهندي" في أحد المزارع وتجهيز غرفة لتعاطي وترويج المواد المخدرة.

وأجرت الشرطة تحرياتها للتأكد من صحة ماورد اليها ومراقبة الشخص الذي وردت بشأنه المعلومات ،من قبل فريق عمل تم تشكيله لهذه الغاية .

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضبط " الهدف "بعد تحديد موقع المزرعة وتنفيذ العملية من قبل فريق العمل ومداهمة المزرعة والقبض عليهم .

ودعت شرطة أبوظبي إلى التعاون مع عناصر الشرطة في التصدي للمخدرات، وملاحقة مروجيها ومتعاطيها ، حاثة أفراد المجتمع على عدم التردد في الإبلاغ عن أية تصرفات تثير شكوكهم بالاتصال على 999 في مركز #القيادة والتحكم أو #بدالةأمان ‪8002626‬ .