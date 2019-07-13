وزير الإعلام البحريني: "الجزيرة" القطرية تواصل استهداف الدول والشعوب العربية بأسوأ السبل وأكثرها إسفافا

المصدر: المنامة - وام

أكد وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي أن قناة الجزيرة القطرية وبعد انطفاء بريقها الكاذب وفقدانها التأثير، تواصل نهجها الفج باستهداف الدول والشعوب العربية، بأسوأ السبل وأكثرها إسفافا.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية / بنا / عنه قوله إن محاولات قناة الجزيرة القطرية الاتصال به وبمجموعة من المسؤولين عبر أرقام غير معرفة، وتسجيل محادثاتهم الصوتية دون علمهم وموافقتهم الرسمية، واستفزازهم بأساليب دنيئة جبل عليها هذا الاعلام، يعكس ما وصل إليه الإعلام القطري من "قل سنع" وانسلاخ عن العادات الخليجية والعربية الأصيلة.

وأكد أن حل الأزمة القطرية لن يكون إلا من خلال عاصمة القرار العربي الرياض، وليس عبر مرتزقة أفلام دخيلين على مهنة الإعلام، ولا يؤمنون بفكرة أو فلسفة أو مبدأ، سوى إيمانهم بأجورهم الشهرية.