وفاة شقيق زين الدين زيدان.. وريال مدريد يقف دقيقة صمت

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أعلن نادي ريال مدريد، اليوم، عن وفاة شقيق مدربه زين الدين زيدان، الذي وافته المنيه بعد صراع مع المرض.

وقال النادي بتغريدة في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وقف جميع أعضاء الفريق الأول في ريال مدريد دقيقة صمت قبل التدريب في مونتريال حداداً على روح فريد زيدان، شقيق مدربنا زين الدين زيدان.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وقف جميع أعضاء الفريق الأول في ريال مدريد دقيقة صمت قبل التدريب في مونتريال حداداً على روح فريد زيدان، شقيق مدربنا زين الدين زيدان.

إنا لله وإنا إليه راجعون. — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) July 13, 2019

وكان ريال مدريد أعلن، أمس الجمعة، في بيان رسمي، عن غياب مدربه زين الدين زيدان عن فترة الإعداد الحالية للموسم الجديد في كندا لأسباب شخصية، وأنه حتى عودته ستكون التدريبات بقيادة المدرب الرئيسي ديفيد بيتوني.

وسيخوض ريال مدريد مباراة ودية ضمن معسكره التحضيري الأول للموسم الجديد ضد بايرن ميونخ الألماني، يوم 20 يوليو الجاري، في هيوستن الأمريكية.