بالفيديو.. ينتقمان من قاتل أمهما داخل المحكمة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

انهال شاب أميركي وشقيقه، بالضرب على متهم تورط في قتل والدتهما بالرصاص، أثناء حضورهما جلسة محاكمته، وذلك كما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن جيروم ستيوارت وأنتوني ديز ويليامز لم يستطيعا تمالك نفسيهما عندما كانا يحضران جلسة النطق بالحكم بعدما اعترف المتهم بمسؤوليته عن الجريمة التي وقعت عام 2017 في ولاية أوهايو.

وأصدرت المحكمة قراراً بتوقيفهما عقب تسببهما بإرباك الجلسة حيث أخذا يضربان المتهم بعدما أوقعاه أرضا، فيما كان عناصر الشرطة يحاولون إنهاء الفوضى.

ومن المرتقب أن يعاقب الشابين بالحبس لمدة ثلاثين يوماً بسبب ما قاما به، أما حكم المتهم الذي يبلغ 62 سنة من العمر، فلم يصدر بعد، ومن المرجح أن يتراوح بين 23 سنة والحبس المؤبد.