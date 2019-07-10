الأمم المتحدة ودمشق بصدد الاتفاق على تشكيل لجنة لدستور سورية

المصدر: دمشق - رويترز

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسن، للصحافيين اليوم، إن الأمم المتحدة بصدد التوصل إلى اتفاق مع سورية بشأن تشكيل لجنة لصياغة دستور البلاد.

وقال بيدرسن للصحافيين بعد الاجتماع مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم "أعتقد أننا حققنا تقدما كبيرا للغاية ونحن بصدد الاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية".

وتريد الأمم المتحدة تشكيل هذه اللجنة في خطوة جديدة ضمن جهود إيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب في سورية، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن أعضاء اللجنة.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية السورية بأن المحادثات شهدت تقدما كبيرا لكن الوزارة جددت تأكيد موقفها السابق بأن اللجنة الدستورية ينبغي أن تكون شأنا سورية صرفا.

ودعا بيدرسن أيضا إلى عودة الاستقرار في محافظة إدلب، حيث يستهدف هجوم حكومي آخر معقل كبير للمعارضة، وقال إنه ينبغي العودة للعمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين روسيا وتركيا العام الماضي.

وروسيا، إلى جانب إيران، الداعم الأساسي للرئيس السوري بشار الأسد الذي استعاد الآن معظم السيطرة على البلاد بينما تقدم تركيا الدعم لبعض جماعات المعارضة في إدلب والمناطق المجاورة.