نصائح لتجنب سرقة منزلك أثناء السفر

المصدر: ترجمة - موقع الإمارات اليوم

محطات السكة الحديد والمطارات أصبحت أماكن مثالية للصوص الشقق من خلال رصد ضحايا محتملين، وبطرق لا يمكن أن تخطر على بال بشرٍ.

فقد حذرت مؤسسة الاختبارات الأمنية الألمانية "في دي إس"، من طريقة غريبة يتبعها اللصوص عالمياً للسطو على المنازل الخالية من سكانها أثناء سفرهم للخارج.

وقال الخبير الأمني، توماس أوربان إن كثيراً من عمليات السطو على المنازل أخيراً تمت من خلال اختراق اللصوص لوسوم الأمتعة التي تحتوي ف يالغالب على عنوان المنزل أو الهاتف الذي يستدل من خلاله على العنوان، وبذلك يمكن للصوص بسهولة معرفة منزل من سيكون شاغراً لفترة من الزمن.

وينصح أوربان أن لا يترك المسافر أبداً الوسوم متدلية من الأمتعة أو الحقائب، وكذلك بالتخلي عن وسوم الأمتعة الملصقة أيضاً.

ومن الأفضل، بحسب أوربان، أن لا يعلن المسافر عن مكان عطلته على الإنترنت، حيث أنه من الشائع أن يمشط اللصوص الصور ومقاطع الفيديو والرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام إشارات للعطلات.

وينصح أوربان مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بأن لا يبثوا منشورات عطلاتهم إلا بعد العودة، سواء كان ذلك من عطلة صيفية طويلة أو رحلة قصيرة لمدة يوم.