شرطي "مَرِح" ينتحر داخل سيارته في فرنسا

المصدر: ترجمة موقع "الإمارات اليوم"

انتحر شرطي فرنسي، بعد ظهر اليوم، في موقف السيارات في مركز شرطة آنسي (هوت سافوا)، بحسب موقع صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية.

وأطلق الشرطي، البالغ من العمر أربعين عامًا، النار على نفسه، بواسطة سلاحه، في سيارته الشخصية. وتوفي متأثراً بجراحه على الرغم من تدخل رجال الإطفاء وخدمة الطوارئ والإنعاش المتنقلة.

وبحسب مصدر قضائي، فقد كان الشرطي يحظى بتقدير كبير، وأنه كان شرطيا مرحاً ومحترفاً.

وحضر نائب مدير الأمن العام في هوت سافوا والمدعي العام في أنيسي المكان بعد حدوث ما وصوفوه بالمأساة. كما تم فتح تحقيق قضائي لمعرفة أسباب الوفاة.