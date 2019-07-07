تفجير مجهول في فلوريدا يصيب 21 شخصاً داخل مركز تسوق

المصدر: فلوريدا - (د ب أ)

وقع انفجار، يوم أمس، بأحد مراكز التسوق في ولاية فلوريدا بجنوب شرقي الولايات المتحدة، ما أسفر عن إصابة 21 شخصاً، بينهم اثنان حالتهما خطيرة، وفقاً لوسائل إعلام أميركية.

وقال رئيس هيئة الإطفاء بمدينة بلانتيشن الصغيرة بولاية فلوريدا، جول جوردون، خلال مؤتمر صحفي، إن سبب الانفجار لا يزال قيد التحقيق.

وغردت إدارة الاطفاء، في وقت سابق، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن هناك انفجار غاز في الموقع.

وأضاف جوردون في حديثه للصحفيين: "إننا نعتقد إننا عثرنا على كل شخص".

وأوردت محطة "سي بي إس ميامي" التلفزيونية أن إدارة الإطفاء قالت إن الانفجار وقع في مطعم بيتزا شاغر.

وأظهرت الصور، ومقاطع الفيديو الخاصة بموقع الحادث، مركزاً للياقة البدنية متضرر بشدة وأنقاضاً منتشرة في جميع أنحاء ساحة وقوف سيارات.