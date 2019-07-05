رسالة تتسبب في إخلاء طائرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أُجبر ركاب على إخلاء طائرة بعد العثور على رسالة موقَّعة من "الإرهابي"، تشير إلى وجود قنبلة على متنها.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن إلا الرسالة كانت بمثابة مزحة قام بها طفل يبلغ من العمر 11 عاماً.

وتم التقاط فيديو للركاب وهم يُخلون الطائرة، وتظهر عليهم ملامح الرعب، في جزيرة الكناري في فويرتيفنتورا.

وطُلب من الركاب البالغ عددهم 180 شخصاً إخلاء الطائرة من طراز «فويلينغ» قبل دقائق من الإقلاع.

وتم تفعيل إجراءات الطوارئ بعد تسليم الرسالة إلى الطيار، والتي تحتوي على إنذار بوجود جهاز يتضمن مادة الغليسرين داخل مخبأ على متن الطائرة.

وركض الركاب خائفين عبر مدرج المطار إلى بر الأمان، وهرع رجال الشرطة وفرق الإطفاء إلى المكان على الفور.

وقام كل من الحرس المدني وكلاب الشرطة بتفتيش الطائرة، ولكن لم يتم العثور على أي شيء، وأُعلن عن وجود "إنذار خاطئ".