سقطت داخل "الكازينو" فحصلت على 3 ملايين دولار

المصدر: متابعة موقع الاماراات اليوم

حصلت مواطنة أميركية على ملايين الدولارات بعد أن ربحت دعوى قضائية رفعتها ضد "كازينو" وقعت داخله.

وسقطت ليندا سادوفسكي في أيلول عام 2016، على لوحة تحذيرية كتب عليها "الأرض مبلّلة"، التي رميت على الأرض من قبل زبائن "الكازينو"، فكسرت ساق ليندا، وأسعفت حينها وأجريت لها عملية تركيب صفائح معدنية وأصبحت حركتها صعبة بعد الحادث.

كما أصيبت المرأة بالتهاب المفاصل وقد تحتاج إلى عملية جراحية ثانية.

وأشار محامي ليندا، إلى أن موظفي "الكازينو" أهملوا سلامة زبائنه وحملهم مسؤولية ما حصل لموكلته.

وقرّرت هيئة المحلفين في خلاصة الحكم تغريم "الكازينو" 3 ملايين دولار، ودفعها لليندا التي أصيبت بسبب إهمال موظفيه.