"تغريدة" تجمع شقيقين افترقا منذ لحظة الولادة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

استطاعت صاحبة تغريدة في "تويتر"، العثور على أخيها في أقل من 24 ساعة.

بدأت قصة لمّ شمل عائلة من جنوب إفريقيا بطريقة مذهلة، بعد أن كانت الفتاة سانليسيفا قد سمعت من والدتها وهي طفلة، قصصاً كثيرة عن أخيها التي لم تره أبداً.

وكتبت تغريدة على "تويتر" تقول فيها: "إذا كان اسمك موسافينكوسي دوبي- ماتيبو، وولدت في جاوتينج عام 1984، اتصل بي أنا أختك، أجب عن تغريدتي من فضلك. ساعدوني في العثور على أخي. إنني بحاجة إليه".

استفاقت الفتاة في اليوم التالي لتغريدتها، ووجدت رداً على رسالتها في "تويتر" من أخيها المفقود.

والمفارقة أن الأخوين كانا يعيشان على بعد مسافة 30 دقيقة سيراً على الأقدام.