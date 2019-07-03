"خالد بن سلطان القاسمي" يتصدر "تويتر".. ومغردون: اللهم اجبر قلب والدنا في فقد ولده

المصدر: متابعة ديما منصور -دبي

تصدر وسم #خالد_بن_سلطان_القاسمي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عقب إعلان نبأ وفاة المغفور له الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي نجل صاحب السموّ حاكم الشارقة، الذي وافته المنية أمس، في المملكة المتحدة.

وعبر المتابعون عن حزنهم وأسفهم لوفاة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، وعن تضامنهم مع سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة داعين الله أن يلهمه الصبر والسلوان في وفاة نجله.

كما شارك العديد من الفنانين واجب العزاء عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنهم الفنانة أحلام والفنان حسين الجسمي.

وقال أحد المغردين: "القلوبُ من كلِ زوايا المدينة تحتضنُ قلـب سُلطان . . اللهم ارحم خالد بن سُلطان واغفر له.. وارزق والدنا الصبرَ والسُلوان . ."

وقال آخر: "رحم الله الشيخ خالد بن سلطان القاسمي رحمة واسعة وملأ قلب سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي سلوانأ وصبرا وقلب امنا الغالية الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي وآل القواسم الكرام الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ان لله وانا اليه راجعون".

كما قالت إحدى المغردات: "نسأل الله أن يربط على قلب الشيخ سلطان القاسمي في وفاة نجله #الشيخ_خالد_بن_سلطان_القاسمي. فاللهم آجره في مصيبته، وأبدله يقينا وطمأنينة".

من جانبها نشرت الفنانة أحلام صورة للمغفور له الشيخ خالد بن سلطان القاسمي، في حسابها على "تويتر"، وعلقت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. نجل والدنا الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة في ذمة الله.. اللهم ارحم الشيخ #خالد_بن_سلطان_بن_محمد_القاسمي بواسع رحمتك وأسكنه فسيح جناتك جنة الفردوس الأعلى ، اللهم أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين ، اللهم اجعل الجنة داره ومستقره.. ادعوا له".

"إنا لله وإنا إليه راجعون"

نجل والدنا الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم #الشارقة في ذمة الله

اللهم ارحم الشيخ #خالد_بن_سلطان_بن_محمد_القاسمي بواسع رحمتك وأسكنه فسيح جناتك جنة الفردوس الأعلى ، اللهم أنزله منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين ، اللهم اجعل الجنة داره ومستقره #ادعوا_له pic.twitter.com/kXromc3jp7 — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 2, 2019

وأضافت في تغريدة أخرى:"اللهم اجعل هذه الايام خير ايامه وابدله دار خير من داره واهل خير من اهله وابدل شبابه بجناتك جنات النعيم يارب.. ادعوا له ".

اللهم اجعل هذه الايام خير ايامه وابدله دار خير من داره واهل خير من اهله وابدل شبابه بجناتك جنات النعيم يارب #ادعوا_له 🙏🏻 pic.twitter.com/qq2qtmv0KH — A7lam أحلام 👸🏻🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) July 2, 2019

كما نعى الفنان حسين الجسمي المغفور له قائلا: ""اللهم اغفر له وارحمه، واربط على قلب والدنا الشيخ سلطان ووالدتنا الشيخة جواهر، وألهم أهلهم وذويهم ومحبّيهم الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون".

اللهم اغفر له وارحمه واربط على قلب والدنا الشيخ سلطان ووالدتنا الشيخة جواهر وألهم أهلهم وذويهم ومحبّيهم الصبر والسلوان . انا لله وانا اليه راجعون#الشارقة #الإمارات pic.twitter.com/u1Lq4UJ0Kz — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) July 2, 2019

ونعى أيضا الفنان اللبناني وليد توفيق، في حسابه على "أنستجرام"، الشيخ خالد بن سلطان القاسمي قائلا: "بقلوب يملؤها الأسى والحزن أتقدم بخالص التعازي لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم إمارة الشارقة بوفاة نجله المغفور لله بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.. اللهم أغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين".

ويشار إلى أنه تقرّر إعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في إمارة الشارقة لمدة ثلاثة أيام، وأن تقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد، اليوم، عند تمام الساعة التاسعة صباحاً بمسجد الملك فيصل في مدينة الشارقة، ثم يوارى جثمانه الثرى في مقبرة الجبيل، وتُقبل التعازي للرجال والنساء في قصر البديع بدءاً من بعد صلاة عصر اليوم ولمدة ثلاثة أيام.