"خالد بن سلطان القاسمي" يتصدر "تويتر".. ومغردون: اللهم اجبر قلب والدنا في فقد ولده

بقلوب يملؤها الأسى والحزن أتقدم بخالص التعازي لصاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للإتحاد حاكم إمارة الشارقة بوفاة نجله المغفور لله بإذن الله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي.. اللهم أغفر له وأرحمه وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين

A post shared by Walid Toufic | وليد توفيق (@walidtouficofficial) on Jul 2, 2019 at 5:31am PDT