"لا تهمل مركبتك".. حملة لسحب السيارات المتوقفة لفترات طويلة في الشارقة

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، مساء أمس، حملة تحت شعار "لا تهمل مركبتك" والتي تستمر لمدة ثلاثة أسابيع بالتعاون مع بلدية الشارقة الشريك الاستراتيجي للقيادة.

وأوضح المقدم مدير إدارة الشرطة المجتمعية أحمد المري أن الحملة تستهدف السيارات المتروكة والمهملة لفترات طويلة من قبل أصحابها، وتشمل عدة مناطق في الإمارة، وهي ما تكون سبباً في تشويه المنظر العام بالإمارة، بالإضافة إلى أن هذه السيارات قدد تتعرض للسرقة بشكل كامل أو أجزاء منها من قبل بعض ضعاف النفوس أو سرقة محتوياتها.

وذكر المقدم المري أن إزالة هذه السيارات لا يأتي إلا بعد إخطار أصحابها من خلال ملصق التنبيه ولمدة 48 ساعة، وبعد المدة المقررة يتم حجز المركبات في منطقة الحجز التابعة لبلدية الشارقة أو للشرطة إن كانت السيارة مطلوبة وذلك بالتعاون مع إدارة التحريات والمباحث الجنائية.

ومن ناحية أخرى أوضح رئيس قسم الشرطة المجتمعية والمشرف على العملية الميدانية لسحب المركبات المتوقفة والمهملة المقدم جاسم السويدي أن الحملة في يومها الأول قد تعاملت مع أكثر من 30 مركبة وهي مستمرة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان بالإمارة، داعياً أفراد المجتمع بعدم ترك مركباتهم مهملة لفترات طويلة حتى لا تسول لضعاف النفوس سرقتها أو العبث بها.