مقتل 4 مدنيين بينهم طفل في قصف اسرائيلي على دمشق

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

استهدف قصف إسرائيلي، ليل الأحد الإثنين، مواقع عسكرية في سورية وأسفر عن مقتل أربعة مدنيين طالت الأضرار منازلهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، مشيرة إلى اسقاط الدفاعات الجوية عدداً من الصواريخ.

وأوردت سانا في خبر عاجل "ارتقاء أربعة شهداء مدنيين بينهم طفل رضيع جراء العدوان الإسرائيلي على ريف دمشق وإصابة 21 آخرين بجروح".

وكانت سانا أفادت في وقت سابق عن تعرض منازل مدنيين لأضرار مادية وإصابة عدد منهم بجروح نتيجة تساقط زجاج منازلهم جراء القصف في منطقة صحنايا في ريف دمشق.

وتصدت الدفاعات الجوية السورية، وفق ما نقلت الوكالة الرسمية عن مصدر عسكري، "لصواريخ معادية أطلقتها طائرات حربية إسرائيلية من الأجواء اللبنانية باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في حمص ومحيط دمشق".

وأفاد مراسلان لوكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة.

ولم يحدد الإعلام الرسمي ما هي المواقع المستهدفة.