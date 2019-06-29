بالفيديو.. مروحية "تنتشل" مليونيراً من زحمة المرور في لاغوس!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو أثار حفيظة بعض رواد مواقع التواصل حيث أظهرت اللقطات انتشال رجل كان في احدى السيارات بمروحية خاصة، من زحمة مرورية خانقة.

وصور شهود عيان الواقعة التي حدثت على الطريق الواصل بين مدينتي لاغوس وبنين سيتي، والذي استمر الزحام عليه ساعات عديدة، حيث هبطت طائرة مروحية بالقرب من سيارة أحدهم وحملته وأقلعت به في الجو.

من جانبها ذكرت صحيفة Vanguard أن الشخص الذي تم انتشاله من الزحام مليونير نيجيري.

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي أن الواقعة تعد انتهاكا للقانون.