فأر منزلي يقتل صاحبته!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقيت امرأة من مدينة أبينغدون بمقاطعة أوكسفوردشير البريطانية إثر عضة قاتلة من فأر منزلي أليف كانت تربيه بنفسها، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن سيموني ستابلي "34 عاماً"، تعرضت لعضة في إصبعها فاتصلت بمؤسسة التأمين الصحي، ونصحوها باستشارة طبيب، لكنها اعتبرت أن الموضوع بسيط ومن غير الضروري زيارة المركز الطبي.

وفوجئ زوجها بعد 4 أيام من وقوع الحادث، بأن حالتها الصحية تتدهور، حيث بدت شوشة وفقدت جزء كبير من تركيزها حتى أنها رأت ابنها على درج المنزل، رغم عدم وجوده في الواقع.

واستدعى زوجها الطبيب في اليوم التالي عندما ساءت حالة زوجته لكن الأطباء لم يستطيعوا إنقاذها وتوفيت في المستشفى بنوبة قلبية.

وقال الطبيب الشرعي في إفادته الرسمية: "إن سبب الوفاة هو الحمى، التي أصابت ستابلي من قرض الفأر لإصبعها على خلفية ضعف المناعة لديها بسبب إصابتها المسبقة بالالتهاب الرئوي وأمراض أخرى".

وأكد الطبيب على وجوب أخذ الحذر والتنبه بعد عضة الفئران واللجوء إلى الأطباء للعلاج، حيث يمكن التخلص من مضاعفات العضة خلال بضعة أيام بتناول المضادات الحيوية المناسبة.