"خبيرة" تجميل تحرق فروة رأس فتاة بريطانية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدمت خبيرة تجميل على حرق جزءا كبيرا من شعر طالبة جامعية في بريطانيا عن غير عمد، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن ياسمين سكوفيلد "19 عاماً، ذهبت إلى صاون في إيكستون لتصبغ شعرها، لكن خبيرة التجميل نسيت الصبغة على شعر الفتاة لمد ساعة ونصف الساعة، ما أدى إلى احتراق فروة رأسها.

وقالت سكوفيلد إن المصففة أكدت لها بأنها ستشعر بالألم أثناء فترة الصبغة، وأوصتها بألا تقلق تجاه ذلك، مضيفة أنه لم تظهر على رأسيها أي علامات حرق في البداية، لكنها ظهرت في وقت لاحق، حتى أصبحت فروة رأسها حمراء اللون بعد دقائق أثناء وجودها الصالون.

وأضافت الفتاة أنها شعرت بألم لا يطاق لدى عودتها للمنزل، ولجأت إلى المستشفى فورا، حيث أخبرها الأطباء أنها أصيبت بحروق كيميائية شديدة.

من جانبها نفت خبيرة التجميل أنها تركت زبونتها لمدة ساعة ونصف الساعة بل لمدة 20 دقيقة فقط، وأنها لم تتسبب في حرق فروة رأس الفتاة، ولكن الفتاة هي من لديها حساسية مفرطة من مواد تركيبة الصبغة.