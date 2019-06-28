اكتشاف حطام سفينة من العصر الروماني

المصدر: أثينا - رويترز

اكتشف باحثون في قبرص حطام سفينة تعود للعصر الروماني قبالة سواحل منتجع شهير يُعتقد أنه أول اكتشاف من نوعه بهذه الحالة حول الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.

واكتشف غواصون حطام السفينة وشحنتها قبالة منطقة بروتاراس الشرقية، ويقوم خبراء آثار بفحصه حاليا.

وكانت السفينة تحمل جرارا يرجح أنها من سوريا وقيليقيا وهي منطقة ساحلية بجنوب تركيا يوم الخميس.



وقالت هيئة الآثار القبرصية في بيان يوم الخميس "هذا أول حطام كامل لسفينة رومانية يُعثر عليه قبالة قبرص، ويُتوقع أن تسلط دراسته الضوء من جديد على مستوى اتساع ونطاق التجارة بين قبرص وباقي الأقاليم الرومانية بشرق المتوسط".