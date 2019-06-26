إصابة 14 شخصاً في حادثي تصادم بأبوظبي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصيب عدد من الأشخاص بإصابات متوسطة وبسيطة في حادثي تصادم منفصلين بأبوظبي اليوم .

ونتج عن الحادث الأول بين مركبة وحافلة بعد شاطئ الراحة إصابة ثلاثة "أطفال مواطنين"، وسيدة عربية وآسيوياً، و تراوحت إصاباتهم بين" المتوسطة والبسيطة ".

ونتج عن الحادث الثاني تصادم بين مركبة وحافلة بالقرب من بنك الاتحاد في جزيرة الريم إصابة طفله آسيوية بإصابة بليغة و سيدة آسيوية بإصابة متوسطة فيما لحقت بخمسة أطفال ورجل وسيدة من جنسيات مختلفة إصابات بسيطة في ذات الحادث.

وتلقت غرفة العمليات بلاغا بالحادث وتوجهت دوريات الشرطة والمستشفى الميداني وسيارات الاسعاف لموقع الحادث ونقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودعا العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر والالتزام بالقيادة الآمنة والحرص على ترك مسافة أمان كافية والانتباه إلى مفاجأت الطريق مشيراً إلى أن جميع الحالات بخير وتتلقى العلاج اللازم .