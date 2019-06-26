بالفيديو.. العثور على رضيع في كيس بلاستيكي بغابة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أفرجت شرطة ولاية جورجيا الأميركية بعد 20 يوماص من وقوع الحادث، عن شريط فيديو لرضيع حديث الولادة عثر عليه حياً داخل كيس بلاستيكي في غابة قرب مدينة كومينغ على بعد نحو 56 كيلومترا إلى الشمال من مدينة أتلانتا، كما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".

وأظهرت لقطات الفيديو أحد أفراد الشرطة وهو يقوم بتمزيق الكيس البلاستيكي، ليجد الطفل حيا داخل الكيس، فيما ما زال حبله السري مربوطاً فيه.

وكان رجل قد سمع صوتاً قريب من منزله فأبلغ الشرطة التي جاءت بدورها وأنقذت الرضيع.

وأودع الطفل في عهدة إدارة خدمات الطفل والعائلة بولاية جورجيا.

ولازالت عملية البحث جارية عن والدي الطفل.