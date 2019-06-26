الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي في الساعات الأولى من فجر اليوم من اعتراض و إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه منطقة سكنية مأهولة بالمدنيين في خميس مشيط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن قوله " إن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية ولم يتم تحقيق أي من أهدافهم وتم تدميرها و إسقاطها .. وإننا نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ".