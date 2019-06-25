سبب "التأجيل الجديد" لمسلسل عادل إمام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نفى الناقد السينمائي المصري، طارق الشناوي، أن يكون سبب التأجيل الجديد لتصوير "فلانتينو" تدهور حالة النجم المصري المخضرم عادل إمام، وذلك بعد أن انشرت شائعات تداولتها بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعي تؤكد أن السبب وراء التوقف عن استكمال تصوير المسلسل هو حالة امام الصحية.

وأكد الشناوي كما ذكرت بعض الصحف المصرية أن النجم المصري في حالة صحية جيدة جداً، وسبب تأجيل تصوير المسلسل أنه سيتم عرضه خلال رمضان عام 2020، وبالتالي لا يزال الوقت مبكراً جداً لاستئناف التصوير، مضيفاً أنه تم تصوير 40% من مشاهد المسلسل.

وأضاف الناقد السينمائي المصري أن الشائعات التي تداولها البعض عن أن عادل إمام يواجه مشكلات في تذكر النص، ويستغرق وقتاً طويلاً في التصوير غير صحيحة، موضحاً أنه يجري عادة مراعاة تقدم عمر الممثل أثناء التصوير، وهذا يحدث مع الجميع ليس عادل امام فقط.

يشار إلى أن تصوير المسلسل قد توقف بشكل مفاجئ في السابق أيضاً، حيث تغيبت أعمال "الزعيم" عن دراما رمضان لأول مرة منذ نحو 7 سنوات.

ويجسد إمام شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، ويواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في العديد من القصص العاطفية.

و"فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام، وبطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين.