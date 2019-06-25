طائرة ركاب كويتية تتعرض لحادث في فرنسا

المصدر: متابعة موفع الامارات اليوم

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية امس الاثنين أن طائرتها المتجهة إلى نيس الفرنسية تعرضت لحادث ارتطام في جناحها الأيسر بعد هبوطها في المطار الفرنسي مؤكدة "إنزال جميع الركاب بسلام ودون إصابات"، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وقالت الكويتية في بيان صحافي إن الرحلة رقم 182 المتجهة إلى نيس تعرضت طائرتها وهي من طراز بوينغ في تمام الساعة 5:20 مساء بتوقيت (نيس) إلى ارتطام طرف الجناح الأيسر ببوابة الجسر الأوسط الممتد من مبنى المطار إلى الساحة، وذلك أثناء توجيه الطائرة من أرض المطار من قبل الموجه الأرضي وبخطأ من توجيهه.

وأوضحت أنه تم إنزال جميع الركاب وطاقم الطائرة اعتيادياً من البوابة الأمامية للطائرة بسلام، من دون أية إصابات.

وأضافت أنه "تم إلغاء الرحلة المقررة اليوم الاثنين من نيس إلى الكويت"، لافتة إلى أن «الجهات المعنية في الشركة تقوم حالياً بالترتيبات اللازمة لتوفير الحجوزات البديلة والسكن الملائم للعملاء المقرر سفرهم على الرحلة الملغاة".

وذكرت أن الجهاز الفني باشر الترتيبات اللازمة لإصلاح الضرر الذي أصاب جناح الطائرة في أسرع وقت ممكن وعودتها إلى العمل ضمن أسطول الشركة التي باشرت بدورها مع السلطات الفرنسية المختصة في التحقيقات اللازمة.