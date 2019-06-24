الفئران تغزو مطبخ الملكة إليزابيث

المصدر: ترجمة مروه سليم

تعرض قصر باكنغهام لغزو من الفئران والجرذان داخل مطبخ الجناح الغربي ما سبب ذعراً للملكة إليزابيث، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الملكة أصيبت بحالة من الذعر بعد رؤيتها فأراً وهو يتجول في منطقة المطبخ بالجناح الغربي في قصر باكنغهام.

وأوردت "ميرور" أن مشكلة الفئران والجرذان تفاقمت في القصر بسبب أشغال الصيانة التي تجري في الجناح الغربي.

وعلى الفور استدعى موظفو المقر الملكي، فريق مكافحة الآفات لمعالجة مشكلة القوارض، حيث قدم الفريق للموظفين لا سيما عمال المطبخ، تدريبات أساسية مثل إغلاق أبواب الخزائن وتجريف أجزاء كبيرة من الطعام من أجل وقف انتشار المشكلة، فضلا عن إبعاد الطعام عن المتناول، كي لا يؤدي إلى جذب الفئران وتكاثرها.

وبدأت مشكلة الفئران تتفاقم بصورة مقلقة في العاصمة البريطانية لاسيما في البنايات القديمة، مثل القصر الذي يعود إلى عام 1703، خاصة أن نوعاً من الفئران استطاع أن يطور مقاومة ضد السم في جهازه المناعي، تعرف باسم L120Q، حيث أكد متحدث باسم الجمعية البريطانية لمكافحة الحشرات بأن القوارض طويلة الذيل قد أصبحت في مأمن من السم، وبالتالي فإن مواجهته لم تعد أمراً سهلاً.