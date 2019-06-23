بالصور.. عصابة تحول فرحة زفاف إلى "مأساة"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرض أفراد عائلة بريطانية لاعتداء وحشي أثناء احتفالهم في أحد شوارع مدينة مانشستر باقتراب حفل زفاف أحد أبنائها. التي لم يكشف عنها، تحولت إلى "ذكريات فظيعة" بسبب الاعتداء غير المبرر.



وتداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر مجموعة من الشباب يعتدون بشكل غير مبرر حيث يقومون بضرب وركل 5 نساء ورجال من أفراد عائلة واحدة، كانوا يرددون الأغاني احتفالا بزفاف أحدهم المرتقب.

من جانبها أوضحت الشرطة البريطانية أنها نشرت مقطع الفيديو أخيراً للواقعة التي حدثت في شهر ابريل الماضي في محاولة للتعرف على المعتدين الذين انهالوا بالضرب والركل والصفع على أفراد العائلة، حيث لم يكفوا عن ضرب اثنين منهم فقدا الوعي، فيما كان يحاول البقية الدفاع عنهما دون جدوى، حيث أصيب واحدا منهما بنزيف في الدماغ، فيما عانى آخرون من ارتجاج في المخ وكسور في العظام، علاوة على جروح وكدمات.