"مسافرة مزعجة" تتسبب في مناورة جوية واختراق حاجز الصوت

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتقلت السلطات البريطانية مسافرة ، دفعت طاقم طائرة إلى الاستغاثة بسلاح الجو الملكي أثناء رحلة جوية.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "غارديان" البريطانية، أن مقاتلتين من سلاح الجو الملكي تسببا في خرق حاجز الصوت شمال شرقي منطقة لندن الكبرى، أثناء مرافقة طائرة ركاب مدنية، أبلغ طاقمها عن المسافرة.

وأضافت الصحيفة أن السلطات اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، بعد "هجوم" لم تعرف تفاصيله بعد، على متن رحلة جوية، الأمر الذي استدعى تحرك المقاتلتين لمرافقة الطائرة أثناء العودة إلى مطار لندن ستانستد.

وذكرت خطوط طيران "جيت 2" البريطانية أنه بسبب "مسافرة مزعجة للغاية" على متن رحلة من ستانستد إلى مدينة دالامان في تركيا، السبت، أُجبرت الطائرة للعودة إلى مطار لندن.

وقالت شرطة مقاطعة إسيكس الإنجليزية إن السلطات اعتقلت الراكبة للاشتباه في هجوم، وتعريض طائرة للخطر.

وتسببت المقاتلتان، وهما من طراز تايفون، في اختراق حاجز الصوت في شمال شرق منطقة لندن الكبرى، أثناء تحليقهما لاعتراض الطائرة ومرافقتها مرة أخرى إلى ستانستد، مما دفع السكان إلى الاتصال بالطوارئ.

ونقلت "غارديان" عن رجل وصفه للضجيج الصوتي، وكأنه "انفجار كبير فجر نافذتي تقريبا".