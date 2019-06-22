يلقي زوجته الحامل من ارتفاع 34 مترا ليرثها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اتهمت امرأة صينية زوجها بمحاولة قتلها عن عمد بعد أن قام بدفعها من ارتفاع 34 متراً أثناء رحلتهما في احدى المتنزهات في تايلاند.

وألقت الشرطة التايلاندية القبص على يو شياو دونغ 33 عاما، إثر الاشتباه في محاولته قتل زوجته وانغ نانغ 32 عاما، عن طريق دفعها نحو هاوية أحد الأودية الذي يصل عمقه إلى 34 مترا،

ونقلت تقارير صحافية تايلاندية أن الرجل أراد أن يقتل زوجته الحامل بالشهر الثالث في متنزه، حليرث ثروتها التي تقدر بنحو 3.2 مليون دولار.

ومن حسن حظ المرأة أنها وقعت على طبقة سميكة من أغصان الشجر قبل أن تسقط على الأرض، حيث أصيبت بجروح وكسور في العظام، لكن حملها لا يزال سليما وبحالة جيدة بحسب الأطباء.

وذكرت المرأة الناجية من الكارثة، أن زوجها دفعها لمسافة تقترب من 300 متر، واعتقد أن السلطات لن تشك في أمره إذا ماتت الزوجة بهذه الطريقة.