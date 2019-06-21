الدفاع الجوي السعودي يسقط طائرة "مسيرة" أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه جازان

المصدر: الرياض - وام

تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي مساء اليوم من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار" مسيرة " أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه جازان.

وأوضح المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية " واس " أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسؤولة، حيث يتم كشف وإسقاط هذه الطائرات.

وأكد المالكي الحق المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.