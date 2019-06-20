التحالف العربي: رصد صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من حرم جامعة صنعاء

المصدر: الرياض - وام

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن منظومات الاستطلاع رصدت صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون من حرم جامعة صنعاء وسقط في محافظة عمران اليمنية.

وذكر المالكي في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه في تمام الساعة 6:43 من صباح اليوم الخميس تم رصد الصاروخ الذي أطلق من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مناطق مدنية مأهولة بالمواطنين اليمنيين داخل الأراضي اليمنية حيث تم رصد سقوطه على مزارع شرق محافظة عمران في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية.

وأوضح العقيد المالكي أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية لم تسلم منها حتى مناطق المدنيين الأبرياء الذين يخضعون تحت سيطرتهم ما يعد جريمة حرب وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.