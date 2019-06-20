ترامب: "إيران ارتكبت خطأ جسيماً!"

المصدر: متابعة موقع "الإمارات اليوم"

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب،اليوم، أن إيران ارتكبت "خطأ جسيماً" بعيد تأكيد وزارة الدفاع الاميركية أن القوات الإيرانية استهدفت وأسقطت طائرة استطلاع مسيرة تابعة للبحرية الأميركية.

وكتب ترامب في حسابه على موقع التواصل "تويتر" بطريقة لا تخلو من تهديد، وفي مناخ من التوتر بين واشنطن وطهران، "ارتكبت إيران خطأ جسيماً!"

وكان الحرس الثوري الايراني أعلن في وقت سابق ان الطائرة بدون طيار "غلوبل هوك" أسقطت بصاروخ في أجواء خليج عمان، وذلك بعد انتهاكها المجال الجوي الايراني.

بالمقابل قالت واشنطن أن طائرة المراقبة المسيرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي منددة بـ"هجوم غير مبرر".