أم تنقذ حياة ابنتها بتطبيق هاتفي!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

استطاعت أم أميريكة أن تنقذ حياة ابنتها من موت محقق بفضل تطبيق هاتفي، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن عائلة في ولاية نورث كارولينا الأميركية فوجئت بأن ابنتها البالغة من العمر 17 عاماً هاتفها المحمول مغلق كما أنها تأخرت عن معاد عودتها إلى المنزل، ما دفع الأم إلى اللجوء إلى تطبيق "اعثُر على أصدقائي"، "Find My Friends"، الذي يتيح لمستخدميه تحديد المكان الذي يوجد فيه أصدقائه، لكن شريطة أن يكونوا موافقين على ذلك.

وحين اطلعت الأم على موقع ابنتها انتقلت على الفور إلى المكان، حيث وجدت ابنتها في سيارة محطمة من جراء حادث انزلاق على الطريق بسبب الأمطار، حيث أدت الأمطار إلى انزلاق السيارة إلى شارع مظلم، وظلت الابنة عالقة في المركبة، ولم تستطع أن تمسك بهاتفها حتى تتواصل مع ذويها.