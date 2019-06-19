بائع مصري يقتل شقيقه الأصغر بعد تعديه على زوجته

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت الشرطة المصرية القبض على بائع سجائر لاتهامه بقتل شقيقه الأصغر بعد تعديه جنسياً على زوجته بمنطقة الدرب الأحمر، في شمال القاهرة، كما ذكرت صحيفة "الشروق" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المتهم اعترف أمام النيابة انه أقدم على قتل شقيقه بعد أن أخبرته زوجته أن شقيه الأصغر قام بتخديرها ثم تعدى عليها جنسياً، ما دفعه إلى الإنتقام لشرفه.

من جانبها قالت زوجة المتهم في التحقيقات أن شقيق زوجها تمكن من تخديرها، وإقامة علاقة جنسية كاملة معها تحت تأثير المخدر، ثم قام بتصويرها واستمر فى ابتزازها، فأخبرت زوجها للتخلص من الفضيحة.