"حسناء الصافرة" تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أثارت إدارة حكمة كرة القدم التونسية، درصاف القنواطي، لمباراة جمعت بين ناديي الترجي والبنزرتي، في الجولة الختامية للدوري التونسي، مساء أمس، تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واصفين "الحكمة" بأنها حسناء الصافرة.

القنواطي أدارت مباراة صعبة بين قطبي العاصمة تونس في كرة القدم: نادي الترجي الرياضي والنادي البنزرتي، والتي انتهت بفوز البنزرتي بنتيجة 2-1.

وبذلك أصبحت درصاف القنواطي أول حكمة عربية وإفريقية تدير مباراة كرة قدم في دوريات الدرجة الأولى، وأول حكمة تونسية تدير مباراة للرجال.

ودرصاف القنواطي لها سجل حافل كحكمة ميدان لمباريات مهمة في كرة القدم للسيدات على مستوى القارّة الإفريقيّة، وسبق لها أن أدارت مباراة الدور الثاني من تصفيات كأس العالم ضمن تصنيف الصغريات بين المغرب وجنوب إفريقيا، في العاصمة المغربيّة الرّباط، يوم 15 فبراير 2018.