يسرق بنكاً باستخدام "موزة"!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سلم لص نفسه للشرطة البريطانية بعدما أقدم على سرقة بنك مستخدما "ثمرة موز" كسلاح، وذلك كما ذكرت مجلة "نيوزويك" الأميركية.

وأضافت الصحيفة أن لورنس فونديرل استطاع في شهر مارس الماضي سرقة بعض الأموال من أحد أفرع "بنك باركليز" في دورست بإنجلترا، مستخما "موزة" حيث وضعها في كيس بلاستيكي برتقالي اللون، وتظاهر بأنها سلاح حيث أشهره في وجه موظفة مسؤولة عن صراف الأموال، وبعدما تحصل على مبلغ 1.378 دولار فر هارباً.

وكان الرجل قد سلم نفسه للشرطة بعد الحادث بفترة وجيزة حيث أقر بتهم السرقة و"امتلاك سلاح ناري زائف"، كما قام بدفع النقود.

وربما هذا ما دفع المحكمة إلى الحكم عليه بـ 14 شهراً فقط.