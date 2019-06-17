بالصور.. أفعى تبتلع تمساحاً ضخماً بطريقة مذهلة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي بعض الصور التي التقطها أحد السياح أثناء تنزهه في قاربه الكاياك بمنطقة جبل إيزا في مقاطعة كوينزلاند الأسترالية، لأفعى وهي تبتلع تمساحاً من تماسيح المياه العذبة بأكمله.

وصدمت الصور التي التقطها مارتن مولر ونشرها عبر حسابه بموقع فيس بوك، المتابعين حيث أظهرت الأفعى وهي من فصيلة "أفعى الزيتون" وهي ثاني أكبر الأفاعي حجما في أستراليا، أثناء ابتلاعها التمساح.

وحصدت الصور على متابعة شاسعة حيث جلبت أكثر من 10 آلاف رد من المتابعين الذين أعرب معظمهم عن صدمتهم بشأن تعريض شخص نفسه للخطر من أجل تصوير مشاهد كهذه، كما سخر البعض الآخر من تواجد السائح بقارب بسيط في مكان توجد فيه مثل هذه الأفاعي التي يمكنها أن تبتلع تمساحا بأكمله!.

يذكر أن الأفاعي من فصيلة الزيتونة ليست سامة وعادة ما تفترس تماسيح المياه العذبة.