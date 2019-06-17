"بطاقة ائتمانية".. معدل استهلاك الأفراد من البلاستيك أسبوعياً!

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

كشف تقرير صادر عن الصندوق العالمي للطبيعة أن الشخص العادي يستهلك ما يصل إلى 5 غرامات من البلاستيك أسبوعيا بحسب ما نشره موقع "ميرور" البريطاني.

ولتقريب الكمية لذهن الناس، قدرت الـ5 غرامات بما يعادل حجم بطاقة الائتمان.

وقال رئيس السياسة البحرية في الصندوق العالمي للطبيعة، أليكس تايلور: "البلاستيك يلوث كوكبنا في أعمق خنادق المحيطات، لكننا نعرف الآن أنه يلوث أجسامنا أيضا، من خلال الطعام الذي نأكله والماء الذي نشربهK وحث تايلورأن يكون هذا التقرير بمثابة دعوة للاستيقاظ والحذر.

واستند التقرير، الذي يحمل عنوان "لا البلاستيك في الطبيعة: تقييم الابتلاع البلاستيكي من الطبيعة"، إلى دراسة أجرتها جامعة نيوكاسل، أستراليا.

ووجدت الدراسة أن أكبر مصدر منفرد للبلاستيك هو الماء المعبأ في زجاجات والحنفية.

وفي الوقت نفسه، شملت الأطعمة التي تحمل أعلى مستويات من البلاستيك وهي المحار والملح.